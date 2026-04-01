20日夕方、青森県で最大震度5強の地震が起き、広い範囲に津波警報と津波注意報が出されました。18万人以上を対象に避難指示が出される中、気象庁は20日夜、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表し、この先1週間、大規模な地震の発生に備えるよう呼びかけています。※詳しくは動画をご覧ください（4月20日午後11時10分ごろ放送『news zero』より）