アメリカのトランプ政権が徴収した相互関税などについて、一部の還付申請の受け付けが始まりました。アメリカの税関当局はトランプ政権の相互関税などをめぐり、還付手続きのための新システムを20日から稼働させました。関税を支払った企業はシステム上で還付を申請でき、承認されれば60日から90日以内に返金される見通しだということです。トランプ政権の関税措置をめぐってはアメリカの連邦最高裁が2026年2月に相互関税などにつ