【ワシントン＝池田慶太、イスラマバード＝溝田拓士】米国とイランの戦闘終結に向けた再協議について、イラン外務省報道官は２０日、記者会見で開催を否定した。米国は仲介国パキスタンに代表団を派遣する一方、オマーン湾で１９日、イラン船籍の大型貨物船を拿捕（だほ）した。イランは態度を硬化させ、停戦期限を前に両国の駆け引きが激しさを増している。トランプ米大統領は２０日の米ブルームバーグ通信のインタビューで、