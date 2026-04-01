20日夕方に岩手・三陸沖で発生した地震を受け、政府は別の大規模な地震が起きる可能性が高まったとして「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。午後4時52分ごろ、三陸沖を震源とするマグニチュード7.7の地震が発生し、青森・階上町で震度5強を観測しました。この地震で北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県に一時、津波警報が出されました。午後5時ごろの岩手・大船渡市では、津波警報の発表を知らせる緊急