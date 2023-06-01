プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「基本のワンタンスープ シンプルでおいしい」 「電子レンジで簡単チャーハン」 「キャベツとスナップエンドウの中華サラダ」 の全3品。 一緒にワンタン作りはいかが？手作りは格別の美味しさ。チャーハンとサラダを組み合わせた中華献立。【主菜】基本のワンタンスープ シンプルでおいしい ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリー：259Kcal レシ