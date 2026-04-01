スペイン政府は在留資格のない移民に在留許可を与えるための申請受付を開始しました。対象者は50万人にのぼるとみられています。スペインでは、20日から在留資格のない移民が在留許可を申請するための対面での受付が始まりました。オンライン受付は先週から始まっていましたが、対象者は50万人にのぼるとみられ窓口には朝早くから長蛇の列ができました。申請者「朝6時に来ましたが、すでに行列でした」「私たちは前向きに貢献し、