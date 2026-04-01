かつてミランなどのクラブで活躍した元オランダ代表MFルート・フリット氏が、今年6月から7月にかけて北中米3カ国で共催されるFIFAワールドカップ2026の展望を語った。スペインメディア『マルカ』が20日、同氏のコメントを伝えている。現在63歳のフリット氏は、現役時代にフェイエノールトやPSVといった母国クラブでエールディヴィジのタイトルを獲得し、その後加入したミランでは、移籍初年度の1987年にバロンドールを受賞。マ