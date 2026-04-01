リヴァプールに所属するエジプト代表FWモハメド・サラーが、プレミアリーグでのマージーサイド・ダービーにおける最多得点記録に並んだ。プレミアリーグ第33節が19日に行われ、リヴァプールは敵地でエヴァートンと対戦。今季よりオープンしたエヴァートンの新たなホームスタジアム『ヒル・ディッキンソン・スタジアム』で行われる初のマージーサイド・ダービーとしても注目を集めた。試合は29分、ボックス内でオランダ代表FW