プレミアリーグ第33節でアーセナルとの天王山を2-1で制したマンチェスター・シティ。これで勝ち点差を3に縮め、未消化分の試合に勝利すれば、首位のアーセナルに並ぶことができる。逆転でのリーグ優勝に向けて勝利が必須だったこの試合で、またしても魅せたのが10番ラヤン・チェルキだった。16分狭いエリアをドリブルで突破し、先制点を決めたチェルキ。堅守が武器のアーセナルの守備陣を翻弄するゴールだった。鮮やかすぎるドリブ