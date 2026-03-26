ハーゲンダッツから、和素材の魅力を贅沢に味わえるミニカップ『加賀棒ほうじ茶ラテ』が登場。香ばしく甘い香りが広がる加賀棒ほうじ茶と、北海道産ミルクのクリーミーなコクが重なり、ほっと心ほどけるひとときを演出します。シンプルながら奥行きのある味わいは、大人のご褒美アイスにぴったり♡日常に小さな贅沢を添えてみませんか？ 希少な加賀棒ほうじ茶の魅力 本商品に使用されている加賀棒ほ