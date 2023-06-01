一日に2軒の質店が相次いで狙われた強盗事件のうち、東京・葛飾区の事件に関与した疑いで男3人が逮捕されました。実行役の田島直季容疑者（27）と見張り役の石沢黎力容疑者（21）ら3人は、3月10日、葛飾区の質店を兼ねた住宅に押し入り、男性（70代）に「金を出せ」と脅し、約115万円とバックなど18点を奪った疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、田島容疑者らは消火器で窓ガラスを割って侵入し、奪った現金などは見張