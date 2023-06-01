アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議を行うため、バンス副大統領がパキスタンに「向かっている」と話しました。しかし、関係者は「近く向かう予定」であり、まだ出発していないと否定しています。トランプ大統領は20日、ニューヨーク・ポストの取材にイランとの戦闘終結に向けた2回目の対面協議を行うため、バンス副大統領がパキスタンのイスラマバードに「向かっている」と話しました。記事によりますと、