NY株式20日（NY時間11:09）（日本時間00:09） ダウ平均49308.94（-138.49-0.29%） ナスダック24243.60（-224.88-0.93%） CME日経平均先物59005（大証終比：+105+0.18%） 欧州株式20日GMT15:09 英FT100 10597.96（-69.67-0.65%） 独DAX 24392.09（-310.15-1.26%） 仏CAC40 8321.80（-103.33-1.23%） 米国債利回り 2年債 3.729（+0.021） 10年債 4.269（+0.021） 30年債