「はしか」の感染を理由に東京・新宿区の小学校で学年閉鎖が行われていることがわかりました。今年の都内での「はしか」感染者はすでに過去10年で最多となっていて感染拡大への注意が必要です。新宿区内にある小学校で、「はしか」の感染拡大のおそれがあるとして、今月20日から24日にかけて学年閉鎖が行われていることがわかりました。東京都によりますと、「はしか」を理由とした学年閉鎖が報告されるのは、今年初めてのことだと