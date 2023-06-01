【Amazonセール：サッポロビールコラボ缶】 開催期間：4月21日～4月29日23時59分 【拡大画像へ】 Amazonで、サッポロビールのアルコール飲料がセール価格となっている。開催期間は4月29日23時59分まで。 対象となっているのは、サッポロ黒ラベルや、ヱビスビール、濃いめのレモンサワーなど。マンガ・アニメとのコラボ缶もセール