三陸沖を震源とする最大震度5強の地震で、20日夜、青森県や岩手県から県営名古屋空港に到着した搭乗客が当時の様子を語りました。気象庁によりますと、20日午後4時52分ごろ、三陸沖で発生したM7.7の地震で、青森県で最大震度5強を観測しました。北海道・青森・岩手などに発表されていた津波注意報は全て解除されました。20日夜、青森空港と岩手県の花巻空港からの便が、県営名古屋空港に到着し、搭乗客が当時の様子を語りま