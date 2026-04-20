今月に電撃的なJクラブ加入が決定した19歳は、さらに世代別代表にも初招集された。U-19日本代表MF行友祐翔(鹿屋体育大→藤枝)は「(代表は)視野には入れていた。そこから入り続けることは自分の目標」と力を込めた。初の日の丸でも持ち味をさっそく発揮した。「山口(智)監督の戦術は、藤枝とあまり変わらないのですぐ適応できる」。両サイドにWBを置く3バックの布陣という藤枝MYFCとの共通点にも助けられ、19日の東京ヴェルディ