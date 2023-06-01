自民党は20日、アメリカの企業が発表した新型AIモデルが、日本の金融システムに攻撃を与えかねないとして、政府に対応を求めました。自民党平将明 前デジタル大臣「『ミトス』というAIが人間の力では見つけることの出来なかったシステムの脆弱性を見つけて、悪用しようと思えば、攻撃にも使えるという事象が起きる」自民党はアメリカのAI開発企業や、金融庁の担当者らを招き、AIを使った金融システムへの攻撃などについて意