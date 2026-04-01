非常にコンパクトで、なおかつ外でもワイヤレスで高品質な音声の録音ができることから人気の「DJI Mic」シリーズ。筆者も最もコンパクトな「DJI Mic Mini」をスマートフォンに接続し、取材時の音声録音用に使っているのですが、このマイクを使ううえである意味必要不可欠な存在となるのがレシーバーです。 DJI MicシリーズはスマートフォンとBluetooth接続できるものも多いですが、細