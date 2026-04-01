3月11日、iPhoneシリーズの廉価モデルという位置づけで「iPhone 17e」が発売された。iPhone SEシリーズは数年に一度登場していたが、昨年よりiPhone eシリーズへと刷新し、毎年発売していく方針に変更されたようだ。 「iPhone 17e」の特徴といえば、後にも先にも価格になるだろう。公式ストアでは9万9800円からとなっており、Androidスマートフォンで言えば、ミッドハイ、準ハイエンドと呼ばれる