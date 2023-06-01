PayPayは15日、地方自治体と連携したポイント還元キャンペーン「あなたのまちを応援プロジェクト」について、2026年6月以降の計画を発表した。今回発表されたのは、岩手県遠野市や埼玉県川口市など4自治体。 各キャンペーンによるポイント還元は、PayPay残高・PayPayポイント・PayPayクレジット・PayPayデビットでの支払い分が対象。PayPay商品券の利用分は還元の対象外。進呈されるポイントはPayPayポイント