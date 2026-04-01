MWCに合わせて発表された「Xiaomi 17 Ultra」を購入した。数量限定の「Leitzphone powered by Xiaomi」とどちらを選ぶか迷ったが、「Photography Kit Pro」を装着すると見た目が変わらないこと、リングを回転させる操作は使わなそうだったこと、そして何よりXiaomi 17 Ultraの方が安く買える手段があったことで、こちらに決めた。 仕事用カメラとしてXiaomi 17 Ultraを購入した。写真はPhotography Kit Proを装着したXiaomi