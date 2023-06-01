アメリカのトランプ大統領は20日、イランとの再協議のため、バンス副大統領率いる代表団がパキスタンのイスラマバードに今夜着くとメディアの取材に明らかにしました。一方、再協議を拒否する姿勢をみせていたイラン側について、ロイター通信は、協議出席を前向きに検討しているものの最終的な判断はしていないと伝えています。