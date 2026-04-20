黒木華と野呂佳代の“女性バディ”ドラマに、まさかの異色コラボ主題歌が加わった。20日放送のカンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00〜)の第1話で解禁されたのは、浜野謙太(在日ファンク)と後藤真希が歌う「おーへい」。しかも、主演の黒木と野呂もコーラスで参加しており、ドラマのためだけに実現したスペシャルな1曲となっている。浜野が「悔しいほどあっという間に書けた」と語り、後藤も「カッコよくて、