【Amazon：Dyson「Purifier Hot+Cool」ほか セール】 開催期間：4月21日0時～5月4日23時59分 Purifier Hot+Cool HP12 WG AM Amazonにて、Dysonの「Purifier Hot+Cool」がセール価格で販売されている。期間は5月4日23時59分まで。 本製品は、冬はヒーター、夏は扇風機として使用できるだけでなく、1年中空気清浄機として活躍する家電。期間中は、HEPA/K-カ