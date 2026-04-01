1960年代にNASAがアポロ計画を進めるにあたり、宇宙食の安全性を管理する目的で考案した食品衛生管理システム「HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point＝危害要因分析・重要管理点）」。1990年代ごろから宇宙食以外の分野にも取り入れられるようになり、日本国内では2021年6月から食品を扱うすべての事業者に対してHACCPに沿った衛生管理が義務化されている。いまでこそ食品業界において広く知られたものとなってい