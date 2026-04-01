埼玉県立小児医療センターで、抗がん剤注射を受けた患者5人が神経症状を発症して1人が死亡、2人が重体となっている問題で病院は全面的に中止していた髄腔内への抗がん剤注射を転院が難しい患者1人に対し特例で実施すると発表しました。埼玉県立小児医療センターで去年、白血病の患者に対し髄腔内へ抗がん剤を注射したところ、患者5人が歩けなくなるなどの神経症状を発症し、このうち10代の男性が死亡、10歳未満の男児と10代の男性