20日夕方、青森県で最大震度5強の地震が起き、広い範囲に津波警報と津波注意報が出されました。気象庁は20日夜、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表し、この先1週間、大規模な地震の発生に備えるよう呼びかけています。新青森駅から中継です。青森市の気温はさきほど10度を下回ったということで、上着をきていないと過ごしづらい寒さです。津波注意報がすべて解除されたということですが、今後も引き続き地震には警戒してく