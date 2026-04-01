三陸沖で発生した最大震度5強の地震を受け、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されました。被害を受けた北海道では喜入さんが取材しています。現在、北海道の新千歳空港にいます。午後11時30分に国内線、20日最後の便が着陸しました。一度点検などが滑走路行われましたが、1日を通して通常運行だったということです。大きな混乱はありませんでした。近くの苫小牧市では20日午後8時46分に30センチの津波が観測されました。