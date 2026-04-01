【Amazon：LGモニター セール】 セール期間：4月21日0時～4月29日23時59分 UltraGear OLED 32GX870A-B Amazonにて、LGのモニターがセール価格で販売されている。セール期間は4月29日23時59分まで。 期間中は、VESA Dual Modeに対応したゲーミングモニター「UltraGear OLED 32GX870A-B」やThunderbolt 5対応6K（6144×3456）モニタ&#