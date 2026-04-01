【Amazon：MSI ゲーミングPC】 セール期間：4月21日0時～5月3日23時59分 Amazonにて、MSI、LenovoのゲーミングノートPCがセール価格で販売されている。セール期間は5月3日23時59分まで。 期間中は、MSIのゲーミングノートPC「Katana」、「Cyborg」モデルが特別価格で販売される。対象商品には「KATANA 15 HX」、「Katana 17 HX」、「C