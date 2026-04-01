1997（平成9）年4月21日、川崎市と千葉県木更津市を結ぶ「東京湾アクアライン」の貫通式が海底トンネルで行われた。日本道路公団などの関係者、来賓ら約400人が出席。式典では来賓がスイッチを押すと、掘削機を模した青い幕が落とされ、貫通。くす玉が割られ、出席者から拍手が起こった。同年12月に開通した。