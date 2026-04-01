LINEやYahoo!のサイトから料理の作り方や日程調整の相談をするとAI（人工知能）が解決してくれます。LINEヤフーが20日に発表したのは、AIが状況や利用者の希望に応じて自ら判断し、様々な提案をしてくれるAIエージェントの新サービス「Agent i」です。みんなで集まる日程を決める時にスマホに入力されているカレンダーの予定をAIが自動で読み取り、人間が作業することなく全員の都合のいい日程を探してくれます。さらに、冷蔵庫の