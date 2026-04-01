21日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比100円高の5万9000円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万8824.89円に対しては175.11円高。出来高は5091枚となっている。 TOPIX先物期近は3788.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.48ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 590