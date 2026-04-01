【我が道・西野朗】早大を卒業すると、日立製作所に入社した。1978年（昭53）4月だった。高校卒業時に誘われた三菱重工にも「今度こそ来てほしい」と、熱心に誘われたが、当時の三菱は堅い守りで0―0や1―0の手堅い試合が多く、あまり魅力を感じていなかった。日立は「走る日立」と言われて運動量をベースにしたサッカーだったが、攻撃的で技術のある選手も多く、面白そうなサッカーをしていた。しかも日立の胡（えびす）崇人