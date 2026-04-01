【我が道・西野朗】日立でサッカーを続けていたが、私自身もチームも思うような結果が残せていなかった。既に入社7年が過ぎ、29歳になった。日立では「5年間はサッカーをやって、その後は社業に」という流れがあり、「そろそろ終わりかな」と思うようになっていた。私は一生サッカーと関わりたいと思い、大学でも教職課程を取り、「30歳になったら会社を辞めて埼玉に戻り、教員になろう」と考えていた。浦和西の恩師・仲西先生