【我が道・西野朗】現役を引退して日立のコーチになり、1年が過ぎた。91〜92年シーズンが始まったばかりの頃、埼玉県出身の先輩で、ユース代表監督に就任することが決まっていた永井良和さんから「一緒にユースを見ないか」とコーチに誘われた。日立ではゼ・セルジオコーチが碓井博行監督をサポートしており、私はあいまいな立場だった。「それなら勉強にもなるし、やってみよう」と会社に相談した。ただ、日立もJリーグ参入を