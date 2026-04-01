【我が道・西野朗】正月の高校選手権は「埼玉を制したのだから全国大会も勝てる」と思い、自信もあった。この頃、日本リーグはあったものの、アマチュアが真剣勝負をするという意味では、高校選手権が最高峰の大会だった。みんな「選手権で燃え尽きよう」と決意していた。出場が決まった後に東北一周の修学旅行があったが、「それより練習したい」とサッカー部の同期12人で話したほどだった。結局修学旅行に参加したが、同級生