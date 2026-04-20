女優・綾瀬はるかが１７日、都内で主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」の初日舞台あいさつに妻夫木聡と登壇した。２０００年に発生した地下鉄脱線事故を背景に、１通のラブレターが起こした奇跡の実話を描く物語。綾瀬は「誰かのことを思う気持ちだったり、言葉にできない思いを、どんな風に残していくか丁寧に描いた作品」と語り、「みなさんにとって、この作品がラブレターのように残ってくれれば」と思いを込めた。