中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京4月20日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は20日の記者会見で、イランに向かっていた同国貨物船を米軍が拿捕（だほ）したとの報道に関し、ホルムズ海峡情勢は敏感かつ複雑で、われわれは米国による拿捕を懸念していると表明した。郭氏は関係各国に対し、責任ある態度で停戦合意を守り、矛盾の激化や情勢の緊張の高まりを避け、海峡の航行正常化に必要な