山下美夢有女子ゴルフの20日付世界ランキングが発表され、山下美夢有は一つ下げて6位となった。14位の西郷真央、15位の畑岡奈紗、18位の岩井明愛に変動はなかった。岩井千怜は一つ上げて竹田麗央と入れ替わり19位。1位ジーノ・ティティクル（タイ）、2位ネリー・コルダ（米国）、3位キム・ヒョージュ（韓国）は動かなかった。（共同）