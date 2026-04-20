◇高校野球春季九州大会1回戦大分上野丘11―8聖心ウルスラ学園（2026年4月20日平和リース）大分県内で屈指の進学校として知られる大分上野丘（大分）が聖心ウルスラ学園（宮崎）に11―8で打ち勝って準々決勝進出を決めた。4点差を逆転した内容に松田幸史監督は「凄いですね、子供たちが…」と目を細めた。流れを呼び込んだのは4番の右打者、伊藤大泰（ひろやす＝3年）だ。0―2の初回に左越えに同点2ランを放った。5回