女子マラソンで２大会連続五輪代表の一山麻緒さんが２０日、インスタグラムを更新。夫でマラソン男子・鈴木健吾（横浜市陸協）との第１子の性別を公表した。一山さんは夫にサプライズで伝える様子を投稿。ケーキを用意し、「ブルーベリーが出たら男の子、ストロベリーが出たら女の子です」と説明した。夫がケーキを切ると、中からはブルーベリーが現れ「男の子、イエーイ」とふたりで喜び合った。一山さんは「ジェンダーリビ