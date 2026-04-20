アメリカのトランプ大統領は日本時間20日夜、バンス副大統領らがイランとの協議のため、パキスタンに向けて移動中だと明かしました。トランプ大統領は20日、ニューヨーク・ポストのインタビューで、バンス副大統領が率いるアメリカの代表団がイランとの2回目の協議のため、パキスタンの首都イスラマバードに向けて移動中だと述べました。トランプ氏は、打開策が見つかれば、自身がイラン指導部との会談に応じる用意があるとしてい