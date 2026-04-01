試合中にベンチで笑顔を見せるドジャースの大谷翔平選手＝2026年4月11日、ロサンゼルス（共同）【ニューヨーク共同】米西部コロラド州デンバーで18日にあった大リーグのドジャースとロッキーズの試合前、ドジャースの大谷翔平選手が練習を見に来ていた100歳の在米被爆者の女性にサインボールを手渡し、握手する一幕があった。女性は「夢がかなった」と喜んだ。米メディアなどが報じた。女性は西部ユタ州ソルトレークシティー在