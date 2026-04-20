青森県で震度5強を観測した三陸沖を震源とする地震で、気象庁と内閣府は、午後7時半、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。後発地震注意情報が出たことで、今後、大規模な地震が起きる可能性が相対的に高まっています。今すぐの避難などは必要ありませんが、どう備えればいいのでしょうか。※詳しくは動画をご覧ください（4月20日午後11時20分ごろ放送『news zero』より）