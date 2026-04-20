今年1月にライプツィヒからサンノゼ・アースクエイクスに完全移籍した元ドイツ代表FWティモ・ヴェルナーが、MLS（メジャーリーグ・サッカー）・ウェスタン・カンファレンス（西地区）第8節のロサンゼルスFC戦で、加入後初ゴールを挙げた。春秋制のMLSは今年2月より2026シーズンが開幕。今季よりサンノゼ・アースクエイクスの一員となったヴェルナーは、コンディションの関係で開幕節のカンザスシティ戦（○3−0）には間に合わ