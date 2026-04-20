20日夕方、青森県で最大震度5強の地震が起き、広い範囲に津波警報と津波注意報が出されました。気象庁は20日夜、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表し、この先1週間、大規模な地震の発生に備えるよう呼びかけています。新青森駅から、いまの情報をお伝えします。新青森駅では、2時間ほど前に新幹線の運転を再開しました。駅の建物自体は地震の影響を受けた影響はなく電気もついています。ただ、多くの新幹線は運休となって