20日午後4時52分ごろ、三陸沖を震源とする地震があり津波注意報が出されていましたが、午後11時45分、全て解除されました。ただ、今回の地震で気象庁と内閣府は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しています。これは、大規模な地震がおきる可能性が、平時より相対的に高まっていることを示す情報です。この情報の対象となるのは、北海道から千葉県までの7道県182の市町村です。国は事前の避難は求めませんが、地震の発生か