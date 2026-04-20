20日、LINEヤフーが発表したのは…LINEヤフー葭沢光伸 上級執行役員「毎日のそばに誰でも使えるAIをコンセプトに、サービスの提供を開始します」「LINE」アプリや「Yahoo！JAPAN」の新サービス、「AIエージェント」です。AIエージェントとは、人間が細かく指示をしなくても自ら考えて行動するAI。例えば、日程調整が必要な場面では、イベントの開催日程を自ら調べ、複数の候補日を参加者に提案します。さらに…記者「自分の